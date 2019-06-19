Наркоторговец с ножом напал на оперативника в Подмосковье

В Щелковском районе Подмосковья мужчина с ножом напал на оперуполномоченного уголовного розыска.

Оперативники участвовали в задержании подозреваемых в наркоторговле в квартире одного из жилых домов, передает РЕН-ТВ.

Оперуполномоченный принимал участие в этом мероприятии, один из подозреваемых оказал ему сопротивление и ранил его ножом. Отмечается, что пострадавший был госпитализирован, ему провели операцию.

Подозреваемый в нападении задержан.

В начале июня полицейский в Челябинской области застрелил мужчину, подозреваемого в убийстве матери, после того, как тот попытался напасть с ножом на сотрудника полиции.