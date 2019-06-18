Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России

Самые большие пенсии в среднем у пенсионеров Дальнего Востока, это следует из доклада Минтруда о результатах мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2018 году.

«По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.

Самый большой средний размер пенсии в разрезе регионов при этом – на чукотке (27 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (23 тыс. 992 рубля), Магаданской области (23 тыс. 239 рублей), Камчатском крае (23 тыс. 213, рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (22 тыс. 581 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе (22 тыс. 477 рублей), наименьший в республике Дагестан (11 тыс. 854 рубля), Кабардино-Балкарской Республике (11 тыс. 922 рубля), республике Калмыкия (12 тыс. 672 рубля).

Ранее Минтруд сообщал, что каждый пятый пенсионер в России продолжает работать.