Минтруд назвал процент работающих пенсионеров

Порядка 20,4% российских пенсионеров продолжают работать, следует из доклада Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

«По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 млн 871 тыс. 625 человек, из них работающих – 9 млн 669 тыс. 711 человек. Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года – 21,1 %)», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

По данным министерства, сейчас в России работает каждый пятый пенсионер.

Доля пенсионеров, которые обратились за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения, составляет, по данным Роструда, 4,2%.

«Наиболее высока она в Санкт-Петербурге (8,3%), Сахалинской области (7,4%), Московской области (7,6%), Мурманской области (8,0%), Владимирской области (7,7%), Смоленской области (7,1%), Калужской области (7,2 %), Севастополе (7,1%). Наименьшая в Республике Ингушетия (0,2%), Чеченской Республике (0,1%), Республике Дагестан (0,6%), Кабардино-Балкарской Республике (1,8%)», – говорится в докладе.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ и РАНХиГС сообщили, что мужчины старше 50 лет вынуждены устраиваться на низкоквалифицированные места или заниматься традиционно женской работой в сфере торговли и услуг.