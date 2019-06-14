Пожилые мужчины вынуждены осваивать женские профессии

Ухудшение качества занятости в первую очередь затронуло мужчин старше 50 лет: из-за проблем на рынке труда они вынуждены устраиваться на низкоквалифицированные места или заниматься традиционно женской работой в торговле и сфере услуг, заявили эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС.

Эксперты оценили шансы на занятость работников старших возрастов с разным уровнем образования. Выяснилось, что в лучшем положении на рынке труда оказались пожилые, с одной стороны, с высшим образованием, а с другой – с минимальным. При этом приток трудовых мигрантов не влияет на шансы на трудоустройство предпенсионеров, передает РБК.

Положение на рынке труда мужчин и женщин даже одного возраста и образования существенно различается, и за последние десять лет гендерные различия только усилились.

Так, шансы на занятость для мужчин старше 50 лет падают по мере снижения уровня образования. Особенно пострадали мужчины с начальным профессиональным образованием – шансы на трудоустройство упали на 40% с 2010 по 2017 год, отмечается в докладе РАНХиГС.

Относительно комфортно на рынке труда мужчинам с высшим образованием и, наоборот, наименее образованным со средним профессиональным образованием.

В отличие от мужчин, шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли. Исключение составляют только наименее образованные: возможности трудоустройства женщин предпенсионного возраста с минимальным образованием упали на 40%.

Отмечается, что шансы на занятость пожилых женщин больше, так как значительное число из них заняты в образовании, здравоохранении и сфере госуслуг. Например, женщин пенсионного возраста на госслужбе в пять раз больше, чем мужчин-пенсионеров.



Указывается также, что за последние годы среди лиц старшего возраста почти вдвое выросла численность занятых в торговле и сфере обслуживания – практически весь спрос на работников в этих сферах был удовлетворен за счет граждан старшего возраста.

«Очевидно, работодатели начали охотнее брать лиц старшего возраста, столкнувшись с дефицитом молодежи, готовой занимать рабочие места в торговле и сфере обслуживания», – отмечается в докладе ВШЭ.

Занятость пожилых женщин в торговле выросла с 2005 по 2015 год в 1,8 раза.

Доля пожилых мужчин, занятых в торговле и сфере обслуживания, практически удвоилась, причем для мужчин более молодого возраста такой тенденции нет.

В докладе ВШЭ отмечается, что пожилые мужчины вытесняются в традиционно женские профессии.

«У мужчин многие изменения можно охарактеризовать как деградацию профессиональной структуры занятости», – констатировали эксперты.

Это негативная тенденция, которая бьет по самолюбию мужчин, заявил замглавы лаборатории исследований рынка труда ВШЭ Сергей Солнцев. Мужчины, по его словам, склонны работать, пока позволяет здоровье, потому чаще соглашаются на любую работу.

«Массовая тенденция последних лет – женщины не уходят с работы после достижения пенсионного возраста, а продолжают работать. Мужчины-пенсионеры, как правило, продолжают работать меньшее количество лет, потому что выходят на пенсию в более старшем возрасте», – подчеркнул эксперт.

Сообщается также, что занятость мужчин старше 50 лет резко смещена в сторону неквалифицированных профессий: среди работников сельского хозяйства и неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих – 37% мужчин старше 50 лет и 20% женщин; физическим трудом занято 58% пожилых мужчин и 25% женщин; больше половины женщин старше 50 лет и только треть мужчин заняты высокопрофессиональной деятельностью.

Отмечается, что из-за пенсионной реформы количество работников может расти быстрее, чем будут появляться новые рабочие места. В связи с этим существует риск, что число безработных к 2024 году возрастет до 7,8 млн человек, прогнозирует экономист Алексей Кашепов.

В докладе ВШЭ говорится также, что специалистам старшего возраста сложнее всех на рынке труда: устаревшие знания, проблемы с адаптацией к новым технологиям, низкие стимулы переобучаться, ухудшение здоровья и дискриминация по возрасту повышают риски увольнения и сокращают возможности найти новую работу.

Солнцев также указывает, что специалисты предпенсионного возраста наиболее уязвимы: «Многие фирмы неохотно нанимают сотрудников старше 50 лет. Предпенсионерам психологически сложнее пойти работать за меньшую зарплату и заняться низкоквалифицированным трудом, тогда как для пенсионеров работа – уже дополнительный источник дохода».

При этом в России законодательно запрещено ущемлять права сотрудников старших возрастов. Напомним, за необоснованное увольнение или отказ в трудоустройстве предпенсионеров из-за возраста с 2019 года предусмотрена уголовная ответственность.

В докладе РАНХиГС говорится, что только наиболее образованные специалисты предпенсионного возраста имеют такие же шансы на занятость, как средний работник старше 25 лет.

Тем не менее повышение пенсионного возраста, скорее всего, не приведет к заметному росту безработицы среди граждан старшего возраста, уверяют эксперты ВШЭ.

Солнцев отметил, что в последние десятилетия старшие поколения были единственным источником пополнения рабочей силы в России. В этот период на рынок труда вышло небольшое по численности поколение демографической ямы 1990-х годов.

Численность занятых в возрасте 50-72 лет выросла на 30%, или на 4,5 млн человек (с 15,0 млн до 19,5 млн), за 2005–2017 годы – во многом потому, что население России стареет и каждую «пятилетку» численность пожилых увеличивалась более чем на два миллиона.

Больше всего (3,4 млн) прироста пришлось на офисные профессии, в том числе 2,3 млн человек – на профессии руководителей и специалистов.

Одновременно с ростом занятости граждан старшего возраста росла молодежная безработица, причем особенно сильно сократилась занятость среди молодых 15-29 лет. Однако конфликт между молодыми и пожилыми невозможен, так как эти группы занимают разные ниши на рынке труда и не являются прямыми конкурентами, подчеркивают эксперты.

При этом в последние два-три года снижение занятости началось и у пожилых. Как правило, старшие поколения занимают рабочие места, на которые не идут молодые: рабочих старше 50 лет с низкой квалификацией стало на 0,4 млн больше одновременно со снижением числа занятых моложе 50 лет на 1,1 млн человек за 2005–2015 годы.

«Предприятия готовы нанимать пожилых либо гардеробщиками, либо консьержами – на работу, не требующую физической активности и особых знаний и умений. Также высокие шансы на занятость у инженеров бывших советских НИИ и руководителей на высоких ступенях в должностной иерархии», – подчеркивает Солнцев.

В целом же положение пожилых на рынке труда в последние годы непрерывно улучшалось. На данный момент меньше трети работников старше 60 лет занимается низкоквалифицированным трудом, хотя еще десять лет назад их доля достигала половины, отмечается в докладе ВШЭ.

Ранее сообщалось, что работающим в сельской местности женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня с 36 до 40 часов в неделю.

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