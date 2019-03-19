Генпрокуратура обещала жестко реагировать на увольнение предпенсионеров

Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе расширенного заседания коллегии ведомства потребовал от подчиненных жестко реагировать на увольнения россиян в предпенсионном возрасте.

«В области трудовых правоотношений у прокуроров появилась новая зона ответственности – следить за соблюдением прав граждан предпенсионного возраста», – передает слова Чайки ТАСС.

Он добавил, что гарантии, предоставленные этим гражданам, как и обязанности работодателей, органов власти, прописаны в специальном законе. На любые отступления от него, заявил Чайка, необходимо жестко реагировать – особенно на отказы в приеме на работу и увольнения.

Он отметил, что в 2018 году было выявлено и пресечено более 4 млн нарушений, многие из которых касались обеспечения законности в сфере оплаты труда. В итоге удалось погасить долги на сумму в 26 млрд рублей перед 500 тыс. работников.

«В целях организации надзора за соблюдением трудовых прав граждан мною недавно подписан приказ, содержащий весь алгоритм действий – от предупреждения нарушений до привлечения к ответственности недобросовестных работодателей. Его неукоснительное исполнение прокурорам необходимо взять под личный контроль», – заявил Чайка.

Также он отметил, что прокуроры должны оперативно реагировать на сигналы о нарушениях при начислении пенсий и доплат пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

«Допускаемые в этой сфере нарушения очень болезненны для граждан, поэтому необходимо оперативно реагировать на каждый сигнал о нерасторопности при начислении и индексации пенсий, других выплат. Надзорными средствами обеспечивайте соблюдение прав инвалидов и престарелых, проживающих в социальных учреждениях», – сказал он.

По его словам, нужно обратить внимание также на санитарную, противопожарную обстановку, исполнение законов об опеке и попечительстве. Чайка призвал особое внимание обратить на реализацию 12 нацпроектов, которые предусмотрены указом президента от 7 мая 2018 года.

В частности, указал Чайка, важно обратить внимание на охрану жизни и здоровья россиян. В прошлом году прокуроры сосредоточили внимание на получении гражданами доступных и качественных медицинских услуг и лекарств. В Калмыкии, Крыму, Астраханской области удалось за счет средств региональных бюджетов пр содействии прокуратуры организовать транспортировку больных на жизненно необходимые процедуры в больницы В Пермском крае ведомство добилось открытия аптек в семи поселениях, где жителям приходилось преодолевать почти 200 км для покупки препаратов.

«Главой государства обозначены новые параметры в области здравоохранения, прежде всего в его первичном звене. В рамках компетенции контролируйте исполнение этих мероприятий», – отметил генпрокурор.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что ведомству удалось добиться погашения задолженности по зарплатам в 2018 году на сумму более чем 26 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«При непосредственном участии органов прокуратуры были погашены задолженности по зарплатам граждан. Мы продолжали следить и за соблюдением законов и в социальной сфере. По зарплате – это, конечно, значимый результат», – сказал Путин.

В сентябре был принят президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.