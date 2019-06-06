Эйджизм – проклятие России

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...

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Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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            Эйджизм – проклятие России

            Дмитрий Ольшанский
            публицист
            		 6 июня 2019, 16:36

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            На днях я был в одном всем известном одежном магазине, бродил, что-то смотрел, но когда у меня возник вопрос, требующий опыта (щетки, пятна, стирки, чистки, etc.), я вдруг обнаружил, что во всем этом многоэтажном шмоточном заведении нет ни одного – еще раз, ни одного – взрослого человека старше двадцати пяти лет, который мог бы подойти ко мне и, умудренно кряхтя, дать совет. Стайки подростков-продавцов только бессмысленно улыбались.

            Эйджизм – проклятие России.

            Партия и правительство, как известно, хотят, чтобы народ работал. То пенсионный возраст поднимут, то новогодние каникулы сократят, словом, за дело, товарищи. Но где должны работать все эти люди? Куда вообще деваются в России все те, кто к известному возрасту не стал начальником?

            В офисах, магазинах, кафе, в любых медиа, в отделении банка или в каком-нибудь «пиаре» – даже мои ровесники возможны, только если они знаменитые и самые главные, а уж те, кто постарше – куда их спрятали?

            И это еще не говоря о моднейших роботах, о долгожданном прогрессе, который, как обещают, скоро вытеснит охранников и шоферов, то есть окончательно добьет рынок труда в той его части, что касается бедных и усталых. И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм?

            Фото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

            Надо поощрять трудоустройство таких как мы, всех морщинистых, лысых, с мудрым видом кряхтящих. Не стал брать одних подростков – получи налоговую скидку. Надо придумывать занятость для грустных и пожилых. Создавать, а не отменять вакансии кондукторов, лесников, консультантов, смотрителей и надзирателей за чем угодно, хоть за количеством ворон на небе.

            И самое главное.

            Надо перестать молиться и поклоняться молодости. У нее, молодости, и так есть неотменяемое и невероятное преимущество – она сама. А все остальные преимущества – давайте сюда, в нашу стариковскую кассу.

            Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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