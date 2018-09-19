Роструд и World Skills создадут программу профпереподготовки пожилых людей

Роструд совместно с движением World Skills разрабатывают программы для дополнительного обучения людей старше 50 лет, которые планируют активную профессиональную деятельность, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

По словам Вуколова, люди старше 50 лет остаются на рынке труда и востребованы, но им обязательно нужно проходить дополнительное обучение, отмечает ФедералПресс.

В свою очередь генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов отметил, что в этом направлении есть два основных ограничителя – сложность мотивации взрослого человека на обучение и отсутствие в вузах направлений, специализирующихся на обучении людей старшего поколения.

Впрочем, по словам Уразова, работа в этом направлении ведется, в частности, при сотрудничестве Роструда и движения World Skills модернизируются ряд образовательных программ. Особое внимание уделяется таким сферам, как отельный бизнес и строительство.

«Сейчас мы разрабатываем совместную программу, она поможет центрам привлечь более взрослую категорию людей и обучить их. Пока все разработано на базе среднего специального образования. Конечно, программы первичного образования отличаются от программ для взрослого населения, но этот вопрос технологически абсолютно решаем», – сказал Уразов, передает «РИАМО».

В то же время Вуколов подчеркнул, что Роструд активно работает с World Skills в рамках тех задач, которые поставил президент, правительство страны и Минтруд.

Основной темой встречи с журналистами стало проведение национального чемпионата «Навыки Мудрых», который пройдет 22-23 сентября на ВДНХ.

«Чемпионат будет проходить два дня. 22 сентября будет обязательная стандартная часть, а 23 сентября нас ждет новый формат, когда участники соревнований покажут фристайл, выполняя нестандартизированные задания», – сказал Уразов, передает ТАСС.

По его словам, планируется, что в соревнованиях примут участие 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет, около 80 экспертов, которые выступят в 26 компетенциях: токарное производство, поварское, столярное дело, сантехника, ресторанный сервис, а также в других востребованных рабочих профессиях. Кроме того, в рамках чемпионата будет организовано 45 мастер-классов от действующих сотрудников компаний и предприятий в возрасте 50+.

В свою очередь Вуколов отметил, что предстоящее мероприятие даст новый импульс ведомству в создании и построении новой системы переобучения и переквалификации для граждан предпенсионного возраста.

«Задачи стоят глобальные. Нужно, чтобы мы ушли от понимания, что мы меняем какие-то пенсионные параметры, нет, мы сегодня расширяем рынок труда. Мы оставляем на рынке труда огромное количество граждан РФ, которые смогут укреплять и развивать экономику. Почему-то к этим людям относятся как к попавшим в какую-то трудную жизненную ситуацию. Они остаются на рынке труда, они востребованы и хотят работать», – сказал Вуколов.

Ранее целый ряд компаний поддержал инициативу «Единой России» о введении дополнительных программ поддержки своих работников пожилого возраста.

Президент России Владимир Путин предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой.

World Skills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.