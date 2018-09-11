Законопроекты о сохранении льгот пожилым внесены в парламенты 83 регионов

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время обсуждения предложений партии по изменению пенсионного законодательства заявил, что законопроекты о сохранении региональных льгот по достижению возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин внесены в парламенты 83 регионов.

«В части сохранения региональных льгот по достижению возраста 55 и 60 лет соответственно в регионах действительно идет большая работа. Ситуация постоянно меняется. Хочу доложить, что на сегодняшний день уже в 83 субъектах федерации в региональные парламенты внесены соответствующие законодательные инициативы. И, как пример, сегодня в Хабаровске законопроект уже был поддержан в первом чтении», – сказал он, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Турчак отметил, что существующий пакет поправок не является финальным. «Впереди предстоит большая работа совместно с правительством как по реализации поправок, так и по дальнейшему совершенствованию законодательства по защите граждан предпенсионного возраста», – подчеркнул он.

В то же время, по словам секретаря генсовета партии, регионы сегодня тревожит бюджетная политика Минфина, который в рамках соглашений, подписываемых с регионами, не только не поощряет, но и серьезно ограничивает наращивание социальных расходов регионов. «В этом вопросе рассчитываем на взвешенную позицию Минфина в данной ситуации», – сказал он.

Турчак также рассказал, что Партия создала рабочую группу с Торгово-промышленной палатой по дополнительной защите людей предпенсионного возраста.

«Целый ряд компаний уже поддержали инициативу «Единой России» о введении дополнительных программ поддержки своих работников, покупателей старшего возраста. Помимо торговых сетей «Х5 Ритейл групп» о своих мерах поддержки заявили такие крупные работодатели, как Роснефть, Ростех, Газпром, Транснефть, Сбербанк, Росатом, РЖД. Эту работу с бизнес-сообществом мы будем продолжать», – сообщил он.

Напомним, ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и члены Совета Федерации, которые обобщили полученные в результате широкого обсуждения в регионах предложения и президентские поправки. Партия обеспечит их принятие при рассмотрении законопроекта во втором чтении.