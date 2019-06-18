Нарышкин предупредил о намерении Запада делать из людей «биороботов»

Тенденция искусственного искажения человеческой природы помогает Западу управлять людьми и реализовывать цели гибридной войны, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, на Западе все больше растет международная пропаганда наркотиков, якобы это эффективное средство повышения самооценки. Такая ситуация «вызывает крайнюю тревогу», передает РИА «Новости».

«С целью ускоренного размывания понятия о половой принадлежности, ценности семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма», – добавил директор СВР.

По его мнению, в скором времени могут появляться предложения об искусственном моделировании человеческой природы с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии.

«По сути, дело идет к тому, чтобы сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидами с постоянно измененным состоянием сознания», – подчеркнул Нарышкин.

Он также отметил, что подобными людьми легко управлять, «особенно если в руках у них подключенный к сети айфон».

Ранее Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся кибератаках на инфраструктуру России.