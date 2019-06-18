В МСЧ рассказали, как бороться с тополиным пухом

В МЧС рассказали, что пытаясь избавиться от тополиного пуха, его ни в коем случае нельзя поджигать. Пух нужно поливать водой и сгребать в кучи.

В МЧС уточнили, что во время цветения тополя пух может проникнуть в слуховые окна чердаков, подвалы, сараи, квартиры через открытые окна, им также покрыты улицы, дворы и скверы, передает РИА «Новости».

Люди пытаются бороться с пухом на улицах и приусадебных участках при помощи огня, но делать этого нельзя. Спасатели напомнили, что пух легко воспламеняется и быстро горит.

В итоге возникает риск распространения огня на заборы, деревянные постройки и даже на жилые дома и автомобили. Кроме намеренного поджога источником возгорания может стать окурок, спичка или случайная искра во время строительных работ.

Так, например, 13 июня в Москве из-за возгорания тополиного пуха от окурка загорелся музейный комплекс «Измайловский Кремль».

Поэтому, убирая пух на улице, его сначала нужно поливать водой, а потом сгребать в кучи. Также следует обезопасить и дом, для этого лучше убрать с балконов и лоджий горючие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы и регулярно вычищать пух.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем тополиный пух опасен для людей.