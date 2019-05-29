Чем опасен для людей тополиный пух?

Пух – это настоящая беда для людей, страдающих аллергией или астмой. При этом сами по себе его семена раздражения не вызывают, а вот чужая пыльца, которая набивается в тополиный пух – это и есть истинный виновник зуда в носу и слез. У некоторых больных пух может вызывать даже приступы удушья.

Все началось в середине 60-х, когда советские ученые пришли к выводу, что один тополь ежегодно с весны по осень впитывает из городского воздуха от 20 до 30 кило пыли и выхлопных газов. При этом кислорода всего одно из этих деревьев выделяет как десять берез или семь елей, четыре сосны или три липы.

К тому же, тополь – не из капризных деревьев: пустить корни может практически в любом, даже самом загазованном районе мегаполиса. Это сделало его практически незаменимым в условиях города. Поэтому во времена Никиты Хрущева тополем засадили центры крупных городов. Уже в 70-е в новых спальных районах Москвы тополя высаживать власти перестали, выявив большое количество проблем от этих деревьев. Но было уже поздно.

Примечательно, что мужские растения тополя не выделяют пух, хотя при этом генерируют они не меньшие объемы кислорода, чем женские. Но решить эту проблему высаживанием тополей одного пола не получается. Если сажать исключительно мужские растения, то с течением времени, в результате плохой экологии или даже после обрезки, тополя могут менять пол и превращаться из «мужчины» в «женщину».

Так чем же опасно это столь привычное для горожанина природное явление?

Особенный дискомфорт пух доставляет людям, страдающим от аллергии – глаза начинают слезиться, нос краснеет, высыпает раздражение на коже. При этом аллергологи в один голос уверяют, что на сам тополиный пух причиной аллергии не бывает. Просто он впитывает в себя пыльцу других растений и пыль с дорог, а кроме того, при попадании на слизистую вызывает зуд и чих.

Если наша слизистая носа здорова, она очищает себя сама – при чихании. Но если есть дефекты, состояние ухудшается быстрее. Опаснее всего пух для людей с бронхиальной астмой. Он становится не только физическим раздражителем, но и катализатором новой вспышки заболевания. Люди начинают буквально задыхаться. Пух также тяжело переносят люди с хронической заложенностью носа. Ведь у них внутри сохраняется постоянный очаг воспаления и отека слизистой. А пух вызывает дополнительное раздражение, прилив кровотока к тканям и ухудшение состояния.

Пух имеет свойство набиваться во все щели. Вычистить его из квартиры, даже с помощью пылесоса не так-то просто. На улице он легко вспыхивает от любого брошенного окурка, провоцируя пожары. Развлекаются с огнем и дети, поджигая пух.

Пух вредит автомобилям, особенно тем, в которых есть кондиционер. Он забивает радиатор, что нередко приводит к перегреву двигателя. Помимо этого, пух засоряет воздушный и салонный фильтры машины.

Сами тополя порой не менее опасны, чем их семена. Взрослые деревья имеют мягкую кору и слабую корневую систему. Это делает их шаткими. Каждая серьезная гроза, сопровождающаяся порывами ветра, чревата падениями таких деревьев.

Почему московские власти не вырубят сразу все тополя? Сергей Пальчиков, первый зам гендиректора ГКУ «Мособллес» говорит, что у властей пока нет возможности это сделать. «Удалить их все сразу – а это сотни тысяч деревьев – не получится. Но вести работу по замене тополей мы обязаны», – сказал он накануне «ВМ». Пальчиков сообщил, что постепенная замена идет – если тополь погибает, то на его месте высаживают какое-нибудь другое дерево.