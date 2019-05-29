Чем опасен для людей тополиный пух?

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29 мая, среда  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
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Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...

Выйти из бункера единомыслия

Сергей Мардан, публицист
Русские люди не склонны к компромиссам. Мы были уверены, что живем в стране победившего православия и побежденного сталинизма. Но социологи тычут нас мордой в реальность, которая нам вообще не нравится. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Чем опасен для людей тополиный пух?

            		   29 мая 2019, 18:46
            Фото: Владимир Зинин/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            Пух – это настоящая беда для людей, страдающих аллергией или астмой. При этом сами по себе его семена раздражения не вызывают, а вот чужая пыльца, которая набивается в тополиный пух – это и есть истинный виновник зуда в носу и слез. У некоторых больных пух может вызывать даже приступы удушья.

            Все началось в середине 60-х, когда советские ученые пришли к выводу, что один тополь ежегодно с весны по осень впитывает из городского воздуха от 20 до 30 кило пыли и выхлопных газов. При этом кислорода всего одно из этих деревьев выделяет как десять берез или семь елей, четыре сосны или три липы.

            К тому же, тополь – не из капризных деревьев: пустить корни может практически в любом, даже самом загазованном районе мегаполиса. Это сделало его практически незаменимым в условиях города. Поэтому во времена Никиты Хрущева тополем засадили центры крупных городов. Уже в 70-е в новых спальных районах Москвы тополя высаживать власти перестали, выявив большое количество проблем от этих деревьев. Но было уже поздно.

            Примечательно, что мужские растения тополя не выделяют пух, хотя при этом генерируют они не меньшие объемы кислорода, чем женские. Но решить эту проблему высаживанием тополей одного пола не получается. Если сажать исключительно мужские растения, то с течением времени, в результате плохой экологии или даже после обрезки, тополя могут менять пол и превращаться из «мужчины» в «женщину».

            Так чем же опасно это столь привычное для горожанина природное явление?

            Особенный дискомфорт пух доставляет людям, страдающим от аллергии – глаза начинают слезиться, нос краснеет, высыпает раздражение на коже. При этом аллергологи в один голос уверяют, что на сам тополиный пух причиной аллергии не бывает. Просто он впитывает в себя пыльцу других растений и пыль с дорог, а кроме того, при попадании на слизистую вызывает зуд и чих.

            Если наша слизистая носа здорова, она очищает себя сама – при чихании. Но если есть дефекты, состояние ухудшается быстрее. Опаснее всего пух для людей с бронхиальной астмой. Он становится не только физическим раздражителем, но и катализатором новой вспышки заболевания. Люди начинают буквально задыхаться. Пух также тяжело переносят люди с хронической заложенностью носа. Ведь у них внутри сохраняется постоянный очаг воспаления и отека слизистой. А пух вызывает дополнительное раздражение, прилив кровотока к тканям и ухудшение состояния.

            Пух имеет свойство набиваться во все щели. Вычистить его из квартиры, даже с помощью пылесоса не так-то просто. На улице он легко вспыхивает от любого брошенного окурка, провоцируя пожары. Развлекаются с огнем и дети, поджигая пух.

            Пух вредит автомобилям, особенно тем, в которых есть кондиционер. Он забивает радиатор, что нередко приводит к перегреву двигателя. Помимо этого, пух засоряет воздушный и салонный фильтры машины.

            Сами тополя порой не менее опасны, чем их семена. Взрослые деревья имеют мягкую кору и слабую корневую систему. Это делает их шаткими. Каждая серьезная гроза, сопровождающаяся порывами ветра, чревата падениями таких деревьев.

            Почему московские власти не вырубят сразу все тополя? Сергей Пальчиков, первый зам гендиректора ГКУ «Мособллес» говорит, что у властей пока нет возможности это сделать. «Удалить их все сразу – а это сотни тысяч деревьев – не получится. Но вести работу по замене тополей мы обязаны», – сказал он накануне «ВМ».  Пальчиков сообщил, что постепенная замена идет – если тополь погибает, то на его месте высаживают какое-нибудь другое дерево.


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