В Коми впервые в истории республики хирурги провели уникальную операцию

«В нашем регионе у взрослых такой операции еще не проводилось. Но все прошло успешно, никаких осложнений не возникло», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-нейрохирург Никиты Совершаев (Сыктывкар). Впервые в истории республики он провел пациенту эндоскопию головного мозга при гидроцефалии.

«Для проведения этой операции нужны определенные навыки. Я съездил в Санкт-Петербург, прошел обучение у ведущего специалиста Военно-медицинской академии по окклюзионной гидроцефалии, профессора Михаила Легздайна. С его помощью я и освоил эндоскопию», – добавил он.

«Сложность потом еще была в том, чтобы собрать все инструменты, найти все «расходники», так как подобную операцию последний раз пытались выполнить очень давно, прошло около пяти лет с того момента. Но сейчас собрали все воедино, весь набор у нас есть и делаем, активно внедряем операции», – подытожил нейрохирург.

«Все получилось, как задумали. Оперативное лечение закончено. У больного клинически была положительная динамика – то есть на момент выписки у него жалобы почти все прошли», – рассказал врач.

Как сообщил ранее «Комиинформ», в Сыктывкаре, из республиканской клинической больницы выписан пациент, которому ранее впервые в истории республики провели уникальную операцию 30-летнему пациенту с диагнозом окклюзионная гидроцефалия головного мозга (это тяжелый и очень опасный недуг). Операцию провела опытная команда врачей отделения нейрохирургии под руководством Никиты Совершаева.

«Операция проводилась под общим наркозом, пациенту с выраженной гидроцефалией сделано маленькое отверстие в черепе, через нефункциональные зоны коры головного мозга введен эндоскоп до расширенного третьего желудочка мозга, и специальными микроэндоскопическими инструментами в головном мозге сделан естественный проток для выведения избытка жидкости», – рассказал Совершаев.

Сложность таких операций заключается в том, что даже капля крови полностью перекрывает изображение на экране монитора, поэтому работать нужно совершенно бескровно. Тем не менее, операция прошла успешно, на следующий день пациент был переведен в общую палату и начал самостоятельно ходить.

«Теперь в лечении нейрохирургических больных появились новые возможности. Мы планируем развивать и совершенствовать данную методику, а в последующем применять ее для удаления кист и опухолей желудочковой системы головного мозга, – заявил Совершаев. – Такие операции мы внедряем на поток, и, если у нас будут такие больные, мы теперь будем оперировать таким способом».

Врач добавил, что в целом больница обеспечена всем необходимым и срочной поддержки от властей республики не требуется. «У нас в Коми все программы развития здравоохранения идут, модернизируются, все развивается. Но, конечно, не помешает приобрести позднее еще больше расходных материалов, новые современные системы», – подчеркнул Совершаев.