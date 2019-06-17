«Лидеры России» проведут уроки в детских лагерях страны

«Лидеры России» проведут уроки лидерства в летних лагерях по всей стране, несколько таких уроков были проведены 16 июня победителями и финалистами конкурса «Лидеры России» в Международном детском центре «Артек».

В день рождения Международного детского центра «Артек», 16 июня, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» провели «Уроки лидерства» для воспитанников лагеря, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С инициативой об организации мероприятия выступили сообщество победителей конкурса – клуб Лидеров России «Эльбрус» и платформа «Россия – страна возможностей». Образовательные мероприятия Лидеры будут проводить в течение всего лета.

«Уроки лидерства в «Артеке» открывают серию уроков финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» в детских лагерях по всей стране. Уже состоявшиеся руководители, люди, добившиеся успеха и признания, вдохновят школьников на саморазвитие и движение вперед. Они обсудят с ребятами навыки, которые будут востребованы в будущем», – рассказала председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России», помощник министра экономического развития Татьяна Дьяконова.

В «Артеке» уроки провели победители конкурса «Лидеры России» Александр Строганов и Мария Литовко, а также финалисты конкурса Мария Гладышева и Михаил Гузенко. Лекции о лидерстве прослушали порядка 600 артековцев.

«Лидеры России» рассказали ребятам про возможности образования и карьеры в России, дали школьникам советы о том, как достичь вершин в профессии и какие компетенции нужно развивать в первую очередь, чтобы быть востребованными в будущем, а также поделились своими секретами успеха.

Кроме того, они рассказали воспитанникам лагеря о своем участии в конкурсе «Лидеры России» и о других проектах платформы «Россия – страна возможностей» для школьников и студентов: конкурсе «Мой первый бизнес», олимпиаде «Я – профессионал», кубке по менеджменту «Управляй!», чемпионатах «Абилимпикс» и др.

В этот же день состоялись встречи финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» с врио генерального директора Международного детского центра «Артек» Константином Федоренко и его заместителями.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».