Индонезия вернула США контейнеры с токсичными отходами

Индонезия отправит обратно в Соединенные Штаты пять контейнеров с отходами, содержащими токсичные вещества, заявили в министерстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства республики.

Контейнеры уже погружены на судно. Как ожидается, в ближайшее время их отправят в американский порт, хотя изначально груз принадлежал Канаде, передает ТАСС со ссылкой на The Jakarta Post.

Уточняется, что в общей сложности в Индонезию прибыло 65 контейнеров, которые должны были перевозить экологически безопасные отходы – бумагу, текстиль, обувь, древесину. Однако, как показали результаты проведенной проверки, в пяти из них были найдены токсичные вещества.

Аналогичные меры ранее предприняли малайзийские власти. В ближайшее время они собираются вернуть 60 контейнеров с 3 тыс. тонн мусора 14 странам, включая Австралию, Канаду и США.

Недавно также разгорелся дипломатический конфликт между Филиппинами и Канадой. Оттава в установленный срок не вывезла с филиппинской территории 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, после чего Манила отозвала посла и консулов из Канады.