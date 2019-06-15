На Украине нашли незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Две врезки в нефтепровод «Дружба» нашла и уничтожила украинская компания «Укртранснафта», сообщила пресс-служба компании.

Незаконное подсоединение шланга к трубопроводу, по которому сырье из России поступает европейским потребителям, было найдено 14 июня, передает РИА «Новости».

«14 июня в 14:20 специалисты «Укртранснафты» обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды – Госграница («Дружба»). Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли», – говорится в сообщении в Facebook.

Также отмечается, что второе незаконное подключение было обнаружено в субботу в 50 км от предыдущего.

«Обнаружено еще одно злонамеренное повреждение со встроенным штуцером, краном с вентилем и шлангом», – уточнили в компании.

В настоящее время специалисты «Укртранснафты» уничтожили шланги.