Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Вики Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.

В эфире передачи «Вечерний Ургант» шоумен заявил, что знает содержание программы нового кандидата в депутаты. Ургант поднял крышку ноутбука, на которой была изображена предвыборная листовка Цыгановой по версии «Вечернего Урганта».

«Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!» – говорилось в слогане.

Также шоумен отметил, что программа Цыгановой соответствует потребительской корзине.

Ранее артистка заявила о намерении баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. По ее словам, в Госдуме она планирует заниматься культурой.