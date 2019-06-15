Россия и Белоруссия почти согласовали программу интеграции стран

Россия и Белоруссия на 90% согласовали подходы к углублению интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам министра, обсуждение вопроса интеграции будет проходить на уровне премьеров уже на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано», – сказал Орешкин по итогам заседания рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

Также глава Минэкономразвития добавил, что в дальнейшем необходимо провести подробную проработку программы углубления интеграции между странами.

«Но мы постепенно движемся к 100% отметке. Я думаю, разговор, который состоится между премьерами, состоится он на следующей неделе, запланирован на пятницу, он сделает еще серьезный шаг вперед», – добавил Орешкин.

Орешкин рассказал о введении единой валюты России и Белоруссии.

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