МИД возложил надежду на трибунал в Гааге по статусу Керченского пролива

Москва надеется, что Арбитражный трибунал в Гааге в разбирательстве о статусах Черного и Азовского морей и Керченского пролива примет доводы российской стороны, сообщил МИД России.

«Россия в очередной раз заявила, что сформированный на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года трибунал неправомочен рассматривать переданное ему Украиной дело, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма», – говорится в заявлении на сайте МИД.

В ведомстве также добавили, что арбитражный трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку для этих споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж, как основное средство урегулирования споров.

Российская сторона рассчитывает, что трибунал примет представленные доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела.

Ранее Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить «морские» претензии Украины, поскольку они не подпадают под юрисдикцию международного арбитража.

В Гааге 10–14 июня прошли слушания в рамках разбирательства, инициированного украинской стороной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву для рассмотрения «спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».