Оппозиция юго-востока Украины не объединилась из-за бизнеса

Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что с «Оппозиционным блоком» не удалось договориться об объединении из-за бизнес-интересов.

Медведчук сообщил, что переговоры начались еще до выборов президента Украины, когда хотели выставить единого кандидата, который бы «представлял юго-восток, русскоязычное население», передает NewsOne.

Однако сторонам не удалось прийти к соглашению, так как «Оппозиционный блок» руководствуется бизнес-интересами, передает РИА «Новости».

В начале июня сообщалось, что «Оппозиционный блок» после раскола решил пойти на вынужденный союз с «Оппозиционной платформой – За жизнь», чтобы набрать максимально возможный процент голосов на выборах в Верховную раду.