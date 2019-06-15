Стартовали региональные этапы конкурса «Цифровой прорыв»

В субботу в России стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». К его участникам обратился первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Финал конкурса состоится в Казани в сентябре этого года.

В субботу по всей России стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». Он проходит в формате хакатона – форума разработчиков программного обеспечения, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

В Казани хакатон проходит на площадке «ИТ-парк». Его участники работают над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Государственное управление», «Транспорт и логистика», а также «ЖКХ и городская среда».

От команд ждут по-настоящему прорывных технологических решений. Темы заданий для конкурсантов соответствуют направлениям развития внутренней политики России.

Приветственное слово участникам направил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, конкурс действительно создает возможности проявить себя, найти команду, разработать новый продукт.

«Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву», – считает Кириенко.

Он подчеркнул, что настоящим конкурс будет тогда, когда «его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ».

«Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России», – отметил Кириенко.

Чиновник напомнил, что Казань дважды стала рекордсменом конкурса «Цифровой прорыв», обогнав многие регионы России по количеству поданных заявок и продемонстрировав один из лучших результатов по итогам онлайн-тестирования.

Финал конкурса «Цифровой Прорыв» состоится в сентябре в Татарстане, где примут участие лучшие технологические команды из 40 городов России.

Вместе с Казанью региональный этап проходит в эти выходные еще в четырех городах: Якутске, Великом Новгороде, Перми и Симферополе.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы конкурса, только в Татарстане и Марий Эл заявки на участие в конкурсе подали более двух тысяч человек.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков выразил уверенность, что команды из Казани составят достойную конкуренцию коллегам из других регионов.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Госкорпорация «Росатом», Mail.ru Group, «Мегафон», МТС.