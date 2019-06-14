Программист-самоучка близок к победе в конкурсе «Цифровой прорыв»

«Наверняка будет поставлена сложная задача. Рассчитываю, что мы с командой сможем хорошо выполнить ее», – сказал газете ВЗГЛЯД студент Олег Шиков. В субботу он поборется за право выхода в финал конкурса «Цифровой прорыв» платформы «Россия-страна возможностей». Среди жителей Великого Новгорода именно Шиков показал самый высокий балл на этапе онлайн-тестирования.

В субботу в Великом Новгороде начнется вторая волна форумов разработчиков (хакатонов) в рамках конкурса «Цифровой прорыв» платформы «Россия-страна возможностей». В течение двух дней за право выхода в финал посоревнуются около 200 специалистов в сфере цифровой экономики.

Для попадания на региональный этап конкурса нужно было подтвердить свои компетенции через онлайн-тестирование. Самый высокий балл по Великому Новгороду показал студент юридического факультета, преподаватель образовательного ИТ-портала Geek Brains – 21-летний Олег Шиков.

Как рассказал Шиков, о конкурсе он узнал из интернета. «Мне никто не советовал. Я сам решил поучаствовать, потому что интересуюсь IT-разработками. Я зарабатываю этим. Мне стало интересно попробовать разработать что-то в условиях ограниченного времени», – рассказал Шиков.

Он признался, что для него было очень приятно узнать о своем высоком результате по итогам онлайн-тестирования. «Я не ожидал, что наберу так много баллов. Я старался, но думал, что по итогам буду где-то в средине», – говорит программист-самоучка.

По его словам, интерес к программированию в 14-летнем возрасте возник случайно, у друзей и знакомых подобных увлечений не было. «Я нашел в интернете информацию и написал свою первую программу. Затем начал читать научную литературу, погрузился в теорию. Я понял, что это может помочь зарабатыванию денег. Идти работать в «Макдональдс» не хотелось», – говорит Шиков, добавляя, что первые деньги он заработал в 17 лет благодаря сайту freelance.ru.

Что касается самого конкурса, то ему прежде всего интересен сам процесс и работа в команде. «Наверняка будет поставлена сложная задача. Рассчитываю, что мы с командой сможем хорошо выполнить ее, изощриться и сделать что-то», – надеется Шиков.

Своей работой мечты он считает разработку программ. «Для меня не принципиально, будет ли это российская или зарубежная компания. Главное, чтобы были интересные задачи», – подытожил Олег Шиков.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля и является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Проект нацелен на поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов страны.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37,5 тысяч зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя более 132 тысяч тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. В региональном этапе примут участие 19 203 человека.

Очные мероприятия проводятся с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тысяч рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».