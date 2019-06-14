Роскомнадзор принял обращение о блокировке сериала «Чернобыль»

Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль» от партии «Коммунисты России» и принял его к рассмотрению.

«Все обращения, которые к нам поступают, мы обязаны рассматривать. Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим», – сказали в пресс-службе Роскомнадзора РИА «Новости».

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», ведомство также обратилось и в МВД, предложив возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала и запретить им въезд в Россию.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, в нем рассказывается об аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.