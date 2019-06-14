Роскомнадзор заблокировал сайт с персональными данными почти 1 млн клиентов банков

Роскомнадзор заявил о блокировке форума, где в открытом доступе находились персональные данные свыше 900 тыс. клиентов российских банков, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Роскомнадзор пояснил, что на форуме «отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных», что нарушает права граждан и требования в области персональных данных.