На воронежском полигоне начались взрывы боеприпасов

На полигоне в Воронежской области начали взрываться боеприпасы после возгорания сухой травы, об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что ближайшее село находится в 20 километрах от места происшествия.

Источник «Интерфакса» отметил, что до ближайшего дома от полигона порядка 30 километров.

Отмечается, что официального подтверждения этим данным пока нет.