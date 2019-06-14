В Грузии предложили запретить российский флаг

Государственный совет по геральдике при парламенте Грузии выработал положения об использовании иностранных флагов, в которых предлагается запретить использование знамен стран, с которыми Грузия находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», в совете по геральдике заявили о «важности вопроса», который поэтому «должен быть урегулирован законодательно».

Пока неизвестно, когда парламент примет это решение.

Источники в депутатском корпусе сообщили газете ВЗГЛЯД, что будут готовы поддержать эту инициативу.

После войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, а также с другими странами, признавшими Абхазию и Южную Осетию, – Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.

В Грузии нередки инциденты из-за флагов России.

Так, пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили. Глава правительства автономии Торникэ Рижвадзе заявил, что появление флагов России в этот день в Батуми – «печальный факт».