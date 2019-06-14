В США приняли решение по названному в честь Киева городу

Городок в США, названный в честь Киева, не будет переименован из-за изменения официального англоязычного названия украинской столицы в международной базе, заявил госсекретарь штата Северная Дакота Эл Джэгер.

По его словам, решение о переименовании города в Северной Дакоте должно приниматься его жителями, передает РИА «Новости».

«Но учитывая то, что город носит имя Kief с 1908 года, и то, что его население оценивается в 14 человек, сомнительно, что они будут рассматривать изменение написания и захотят нести соответствующие расходы», – сказал госсекретарь.

Американский город Киф (Kief) был основан в 1908 году украинскими переселенцами.

Ранее совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.

В Росреестре заявили, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.

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