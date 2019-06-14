Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 15 копеек – до 64,44 рубля, курс евро снизился на 13 копеек – до 72,69 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 61,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД