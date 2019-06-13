Поезд сбил насмерть двух человек в Москве

В Управлении на транспорте МВД России по Центральному Федеральному Округу сообщили, что электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве.

«Около 16 часов возле станции Яуза Ярославского направления электропоездом «Москва – Пушкино» были смертельно травмированы двое граждан. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося», – передает РИА «Новости».

Подобные происшествия случаются довольно часто, так, в октябре 2018 года в Наро-Фоминском районе Подмосковья электричка сбила двух молодых людей, переходящих пути в неустановленном месте.