МИД отреагировал на решение США разместить беспилотники в Польше

Россия обеспокоена решением Вашингтона и Варшавы разместить эскадрилью беспилотников в Польше, возникают вопросы, как это соотносится с основополагающим актом Россия – НАТО, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Конечно, беспокоит. Это отражение линии на нагнетание военной напряженности в Европе, особенно на так называемом восточном фланге НАТО. Под надуманными предлогами реализуются программы, которые в значительной мере носят дестабилизирующий и эскалационный характер», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

По его словам, у Москвы «все больше вопросов в отношении того, как такого рода действия соотносятся с обязательствами НАТО в рамках основополагающего акта об основах отношений».

По словам дипломата, решение о размещении беспилотников США в Польше отражают агрессивные намерения Вашингтона. Рябков отметил, что последние действия альянса отражают «укоренившуюся в столицах стран НАТО линию на геополитическое переформатирование региона, создание для нас некомфортных условий для развития».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что размещение беспилотников США в Польше напоминает ситуацию в преддверии Карибского кризиса, но запугать Россию такими методами не получится.

Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, США и Польшей были достигнуты договоренности по закупке большого числа новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно сообщала о том, как беспилотники изменят воздушный бой будущего.

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