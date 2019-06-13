Суда на воздушной подушке доставили в Хабаровский край для связи с дальними селами

Круглогодичное пассажирское сообщение между Николаевском-на-Амуре на севере Хабаровского края и тремя труднодоступными населенными пунктами обеспечат с помощью двух судов на воздушной подушке, сообщил начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Владимир Березовский.

Березовский рассказал, что «два судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23ПасМл» доставили в Николаевский район, в Николаевск-на-Амуре, с их помощью будет организовано круглогодичное пассажирское сообщение между городом и тремя труднодоступными поселениями – Пуир, Лазарев и Нижнее Пронге», передает ТАСС.

Он пояснил, что дорог к этим поселениям нет: в холодное время года до них можно добраться по зимнику, летом – на лодках.

Суда стоимостью 32 млн рублей были построены на краевые и районные средства на предприятии «Ховеркрафт» в Ленинградской области.

Изначально суда привезли железнодорожным транспортом в контейнерах в Хабаровск, после собрали на базе яхтклуба «Лагуна» и своим ходом отправили по Амуру до Николаевска-на-Амуре.

Комплектующие судов – российского производства, проблем с их обслуживанием и ремонтом быть не должно, считает Березовский.

«Установлены тарифы на перевозку пассажиров: до села Пуир стоимость поездки в одну сторону составит 1 700 рублей, до Нижнее Пронге – 1 310 рублей и до поселка Лазарев, что примерно в 200 км от Николаевска-на-Амуре – 2 520 рублей. Суда будут курсировать по расписанию, но могут использоваться в медицинских и других целях. Перевозить суда могут девять человек либо полторы тонны груза», – уточнил он.

В данный момент суда проходят регистрацию.

Село Пуир находится на берегу Татарского пролива примерно в 80 км от административного центра Николаевского района. В нем проживает 201 человек, в основном пожилые представители малочисленного народа нивхи. Люди живут на пенсию, ловят рыбу, занимаются огородами.

Как рассказал и.о. главы Пуира Павел Носов, чтобы попасть в соседнее более крупное село Озерпах, что в 25 км от Пуира, местные платят частным предпринимателям по три тысячи рублей с человека за перевозку на катере или лодке в одну сторону. Там можно закупить необходимые вещи, продукты, оттуда же на автобусе можно добраться до Николаевска-на-Амуре.

В самом Пуире, помимо администрации, рыбопромышленной базы, медпункта, школы, где всего 11 учеников, и детского сада, который посещают два ребенка, есть только один маленький продуктовый магазин. В нем зачастую нет даже самого простого, например, гречневой крупы. Товары завозят на больших катерах, которые сильно зависят от приливов и отливов.

Своей хлебопекарни в селе тоже нет, за хлебом приходится ездить в Озерпах, многие пекут сами.

«Мы очень ждали перевозок на «Нептунах». Это намного упростит жизнь в селе, люди смогут вздохнуть свободнее, смогут регулярно выезжать, не переплачивая при этом большие деньги», – сказал Носов, отметив, что путь от Пуира до Николаевска-на-Амуре займет около часа с четвертью.

Перевозки, по его словам, должны начаться до конца июня.