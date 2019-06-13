Суда на воздушной подушке доставили в Хабаровский край для связи с дальними селами

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13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Украинское танкостроение скончалось

Украина возлагала на этот танк большие надежды - в том числе в смысле продажи на мировом рынкеФото: Anatolii Stepanov/Zuma/Global Look Press
Один из самых амбициозных военно-промышленных проектов Украины можно считать похороненным. Украинский танк БМ «Оплот», который в свое время так расхваливал Порошенко, больше не будет производиться. Почему Украина оказалась бессильна поддерживать выпуск столь важной для нее техники и как на это повлиял разрыв Киева с Москвой? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...

День России – праздник неравнодушных

Аглая Топорова, журналист
Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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            Суда на воздушной подушке доставили в Хабаровский край для связи с дальними селами

            13 июня 2019, 12:10

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Круглогодичное пассажирское сообщение между Николаевском-на-Амуре на севере Хабаровского края и тремя труднодоступными населенными пунктами обеспечат с помощью двух судов на воздушной подушке, сообщил начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Владимир Березовский.

            Березовский рассказал, что «два судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23ПасМл» доставили в Николаевский район, в Николаевск-на-Амуре, с их помощью будет организовано круглогодичное пассажирское сообщение между городом и тремя труднодоступными поселениями – Пуир, Лазарев и Нижнее Пронге», передает ТАСС.

            Он пояснил, что дорог к этим поселениям нет: в холодное время года до них можно добраться по зимнику, летом – на лодках.

            Суда стоимостью 32 млн рублей были построены на краевые и районные средства на предприятии «Ховеркрафт» в Ленинградской области.

            Изначально суда привезли железнодорожным транспортом в контейнерах в Хабаровск, после собрали на базе яхтклуба «Лагуна» и своим ходом отправили по Амуру до Николаевска-на-Амуре.

            Комплектующие судов – российского производства, проблем с их обслуживанием и ремонтом быть не должно, считает Березовский.

            «Установлены тарифы на перевозку пассажиров: до села Пуир стоимость поездки в одну сторону составит 1 700 рублей, до Нижнее Пронге – 1 310 рублей и до поселка Лазарев, что примерно в 200 км от Николаевска-на-Амуре – 2 520 рублей. Суда будут курсировать по расписанию, но могут использоваться в медицинских и других целях. Перевозить суда могут девять человек либо полторы тонны груза», – уточнил он.

            В данный момент суда проходят регистрацию.

            Село Пуир находится на берегу Татарского пролива примерно в 80 км от административного центра Николаевского района. В нем проживает 201 человек, в основном пожилые представители малочисленного народа нивхи. Люди живут на пенсию, ловят рыбу, занимаются огородами.

            Как рассказал и.о. главы Пуира Павел Носов, чтобы попасть в соседнее более крупное село Озерпах, что в 25 км от Пуира, местные платят частным предпринимателям по три тысячи рублей с человека за перевозку на катере или лодке в одну сторону. Там можно закупить необходимые вещи, продукты, оттуда же на автобусе можно добраться до Николаевска-на-Амуре.

            В самом Пуире, помимо администрации, рыбопромышленной базы, медпункта, школы, где всего 11 учеников, и детского сада, который посещают два ребенка, есть только один маленький продуктовый магазин. В нем зачастую нет даже самого простого, например, гречневой крупы. Товары завозят на больших катерах, которые сильно зависят от приливов и отливов.

            Своей хлебопекарни в селе тоже нет, за хлебом приходится ездить в Озерпах, многие пекут сами.

            «Мы очень ждали перевозок на «Нептунах». Это намного упростит жизнь в селе, люди смогут вздохнуть свободнее, смогут регулярно выезжать, не переплачивая при этом большие деньги», – сказал Носов, отметив, что путь от Пуира до Николаевска-на-Амуре займет около часа с четвертью.

            Перевозки, по его словам, должны начаться до конца июня.


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