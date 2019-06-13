Перепутавшая цвета флага России Медведева рассердила поклонников

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала в соцсетях поздравление с Днем России, перепутав цвета российского флага. Спортсменка быстро исправила ошибку, однако пользователи Сети успели это заметить.

Поздравление появилось в Instagram Медведевой в среду. На картинке, в подписи к которой фигуристка поздравляет «великий народ» с праздником, была ошибка: вместо бело-сине-красного флага она опубликовала бело-красно-синий.

Спортсменка быстро исправила поздравление.

Отметим, что Медведева написала о любви к родной стране и гордости за нее, а также указала, что россияне отличаются преданностью, искренностью и умением заботиться.

Тем не менее в комментариях пользователи Сети осудили спортсменку за то, что она забыла цвета родного флага, передает «Спорт-Экспресс».

«Тут впору плакать о неправильной выкладке флага, а фанаты радуются, что быстро поменяла (картинку)», – писал, в частности, shopbest_mai.

Фигуристка в ответ заявила, что картинку рисовала не она, передает StarHit.

Позже Медведева отключила возможность комментировать этот пост, а все возмущенные записи блогеров пропали.

Напомним, фигуристка Евгения Медведева уехала тренироваться из России в Канаду.

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