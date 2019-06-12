Руководивший задержанием Голунова полковник не испугался уголовного преследования

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12 июня, среда  |  Последнее обновление — 00:39  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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Комбайнеры Вселенной на гектарах Петербургского форума

Владимир Мамонтов, журналист
В конце одного из дней Питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ – это прежде всего освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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            Руководивший задержанием Голунова полковник не испугался уголовного преследования

            12 июня 2019, 00:38

            Текст: Ольга Никитина

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            Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не опасается уголовного преследования за дело журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, с которого были сняты обвинения.

            «Не опасаюсь. Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела», – сказал он в интервью телеканалу RT в ответ на вопрос о возможном возбуждении дела в его отношении после проведения служебной проверки.

            «Что там может быть, в этом уголовном деле, написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон», – добавил Щиров.

            Он назвал законными действия своих подчиненных, задержавших журналиста. По мнению полковника, дело Голунова «ничем не отличается от других подобных дел», за исключением того, что вокруг него поднялся сильный общественный резонанс.

            Напомним, Голунова обвиняли в якобы попытке сбыта наркотиков, но во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста.


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