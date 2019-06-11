Пассажирский самолет экстренно приземлился в Астрахани

Самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Астрахани, пострадавших нет, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент, о котором стало известно во вторник, произошел накануне, 10 июня. Источник сообщил, что Airbus A-319, на борту которого находились 89 пассажиров, совершил аварийную посадку «в связи с технической неисправностью», передает РИА «Новости».

Характер неисправности не уточняется.

Ранее сообщалось, что Росавиация выявила несоответствие требованиям более половины авиапарка России.

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