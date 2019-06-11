МИД уличил НАТО в навязывании Европе несуществующей повестки

НАТО навязывает Европе ложную военно-политическую повестку дня, которая отвлекает от решения реальных задач, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Североатлантический альянс на сегодняшний день пытается навязать европейцам несуществующую военно-политическую повестку дня, основанную на мифологизации угрозы с Востока», – цитирует Грушко ТАСС.

По его словам, выдуманные НАТО проблемы никак не связаны с реальными потребностями безопасности Европы.

Замглавы МИДа подчеркнул, что подобная искусственная повестка дня, наоборот, создает угрозы и отвлекает ресурсы от решения реальных задач, которые «самым непосредственным образом затрагивают нашу общую безопасность».

Также он отметил, что страны Запада искусственно пытаются выстроить политику в отношении России на основе вымыслов.

«Мы чувствуем в России, что на сегодняшний день, к сожалению, в Западной Европе, в США политика в отношении нашей страны выстраивается не на основе какого-то «рацио», а на основе искусственно насаждаемых представлений о целях и методах российской политики – внешней, внутренней, в сфере безопасности», – отметил он.

Ранее советник президента России Антон Кобяков назвал пользу от антироссийской истерики.