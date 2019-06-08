Советник президента назвал пользу антироссийской истерики

Антироссийская истерика со стороны западных СМИ и политиков сформировала модный тренд на все русское, заявил советник президента России Антон Кобяков.

«Россия уже, по-моему, везде принимается, как средство, с одной стороны внутренне политической борьбы в США, а с другой – как средство недобросовестной конкуренции. Но эта антироссийская истерика делает русский тренд модным. Везде модно в мире быть русским», – приводит его слова ТАСС.

Кобяков подчеркнул, что подобный тренд только усиливает рост числа мировых компаний, выступающих за отмену антироссийский санкций США.

«Все большее число глобальных компаний отмечают контрпродуктивный характер и активно выступают против такой политики», – сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия сможет выдержать давление санкций.

Напомним, внутри Европейского союза все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.