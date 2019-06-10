Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»

Роскосмос разместил первый заказ на поставку ракеты-носителя «Ангара», ее должны изготовить к октябрю 2021 года для запуска спутников связи «Гонец-М», следует из данных госзакупок.

Начальная стоимость контракта – 2 млрд 27 млн 798 тыс. рублей. Закупка касается изготовления и поставки ракеты-носителя «Ангара-1.2» для запуска космических аппаратов «Гонец-М» № 33, № 34, № 35, следует из данных с сайта Zakupki.gov.

Сроки поставки ракеты – 15 октября 2021 года.

На прошлой неделе сообщалось, что на космодроме «Восточный» началось строительство стартового стола под ракету «Ангара».