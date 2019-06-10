Направляющуюся в Крым колонну МЧС протаранила фура

Колонна МЧС, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП, есть пострадавшие.

«В 09:35 мск в Тульской области на 201-м км трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с колонной МЧС России, направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию», – сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Уточняется, что четыре машины из колонны совершили техническую остановку и в этот момент в них врезалась фура. «В результате столкновения два автомобиля МЧС получили повреждения и не могут продолжать движение», – отметили в ведомстве.

По данным РИА «Новости», поврежденные автомобили будут заменены на резервные в течение нескольких часов, после этого колонна продолжит движение.

В МЧС также сообщили, что есть пострадавшие: «В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС. С травмами средней и легкой степени тяжести они направлены в больницу».

Позже была названа причина аварии. «По предварительным данным, виновник аварии – водитель большегруза – уснул за рулем, он не пострадал», – сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус и фура, погибли шесть человек.