Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на фоне усилившихся ожиданий продления на второе полугодие сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,68% – до 63,72 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,7%, составив 54,37 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов продолжают отыгрывать заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Он сообщил, что со стороны ОПЕК наблюдается практически полная поддержка продления соглашения о сокращении добычи. Министр также выразил надежду, что решение будет легкое, и организация продлит действие соглашения.