У выпившего жидкость для очистки труб Алибасова начались осложнения

У продюсера Бари Алибасова, который попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб, начались осложнения, сообщил его сын Бари Алибасов-младший.

Продюсер остается в «медикаментозном сне». С дыхательными путями и желудком «проблем нет», сообщил его сын.

«Сейчас главное, чтобы зажил кишечник», – приводит «Комсомольская правда» слова Алибасова-младшего.

Он сообщил, что «что у отца один из ожогов зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться».

Алибасов-младший опроверг сообщения о том, что у продюсера развилась белая горячка: «Нет, конечно, этого нет».

В ближайшее время станет известно, «понадобится ли операция». Сейчас «ситуация стабильно тяжелая», но «угрозы жизни нет», сказал Алибасов-младший.

Напомним, сын уже объяснил, почему Алибасов перепутал жидкость для очистки труб с соком.