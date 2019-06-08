Сын Алибасова объяснил, почему отец выпил средство для труб

Сын продюсера Бари Алибасова объяснил, почему его отец перепутал жидкость для очистки труб с соком.

По словам Бари Алибасова-младшего, инцидент произошел на звукозаписывающей студии, а не дома, где все стоит на своих местах. Продюсер привык, что рядом с раковиной на кухне у него всегда стоит только сок или вода, передает НТВ.

«А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул», – пояснил Алибасов-младший.

По его словам, Алибасов сразу выплюнул выпитое, но часть жидкости успела попасть в желудок.

Ранее стало известно, что семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для прочистки труб.

Напомним, 4 июня Бари Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб. Продюсер попал в реанимацию и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Позже появились сведения о его смерти, но пресс-секретарь опроверг их. Также сообщалось, что в реанимации Бари Алибасов переписал завещание.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что делать, если человек выпил бытовую химию.