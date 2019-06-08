Врачи рассказали о состоянии Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

В больнице сообщили, что состояние Алибасова «пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации», передает РИА «Новости».

Сын продюсера рассказал, что Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей и он дышит самостоятельно.

Однако остается проблема «с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются». Главная опасность «в том, что если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все».

Отмечается, что к понедельнику будет понятно – пойдет Алибасов на поправку или же потребуются какие-либо радикальные меры.

Ранее стало известно, что семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для прочистки труб.

Напомним, 4 июня Бари Алибасова госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб. Продюсер попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Позже появились сведения о его смерти, но пресс-секретарь опроверг их. Также сообщалось, что в реанимации Бари Алибасов переписал завещание.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что делать, если человек выпил бытовую химию.