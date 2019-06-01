На Украине заявили о крахе оборонной промышленности

На Украине почти не работает оборонная промышленность, заявил экс-глава минобороны и бывший украинский премьер Юрий Ехануров.

«Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша «оборонка» практически не работает. Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их», – отметил Ехануров в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, боеспособность современной армии определяется не её численностью, а наличием первоклассного оснащения у армии. Однако, как отметил Ехануров, в ВСУ на данный момент остаются проблемы.

Экс-министр привел пример, как во время парада в честь Дня независимости было представлено десять новых бронетранспортеров «Козак», а для эффективного ведения боевых действий войскам нужно около 3-4 тыс. бронетранспортеров.

Ранее посольство США в Киеве рассказало, что с 2014 года Вашингтон направил Украине более 1,1 млрд долларов на укрепление армии.

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