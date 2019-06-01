Названы сроки начала строительства канатной дороги из Приамурья в Китай

Первый камень в основание российско-китайской канатной дороги через реку Амур заложат до конца 2019 года, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Орлов заявил, что 2019 год будет «посвящен проектированию», передает ТАСС.

«Первый камень мы заложим в течение лета, подготовительные строительные работы начнем в этом году. На конец 2021 года, начало первого квартал 2022 года намечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию канатной дороги», – рассказал губернатор.

Он также отметил важность синхронизации строительства объекта с китайской стороной, в том числе по срокам ввода.

Планируется, что канатная дорога, по словам будет располагаться рядом со зданием общественно-культурного центра в Благовещенске.

«Уже определен инвестор, проведен архитектурный конкурс, который выиграло голландское проектное бюро. Концепция представлена широкой публике», – сказал Орлов.

Напомним, в пятницу строители соединили российскую и китайскую части автомобильного моста через Амур.

В марте Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении первого трансграничного автомобильного моста, который уже прозвали «Витрина России», а также об экономическом рывке, который ожидает Приамурье благодаря реализации в области крупных федеральных проектов.