В Германии рассказали, как «Ночные волки» напомнили Берлину о Победе

Байкерский клуб «Ночные волки» отпраздновал годовщину Победы в берлинском парке Трептов, напомнив Берлину о Победе «оглушительным ура», пишет немецкий таблоид Bild.

Примерно 400 из 500 «Ночных волков» 9 мая промаршировали в кожаных одеждах к монументу Неизвестному солдату в парке Трептов в столице Германии, передает RT со ссылкой на Bild. Байкеры возложили венки, цветы и флаги к памятнику советским воинам. Периодически они выкрикивали «оглушительное у-р-р-р-а» в честь победы над гитлеровской Германией, подчеркивает автор статьи.

Перед прибытием в немецкую столицу байкеры сделали остановку в Праге. Там «Ночных волков» поприветствовал, среди прочих, депутат от социал-демократов Ярослав Фолдына.

По мнению автора статьи, поездка «Ночных волков» из Москвы до Берлина должна напоминать о наступлении Красной армии в конце Второй мировой войны.

Между тем, украинские пограничники накануне Дня Победы усилили меры безопасности на границе, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров. Однако у байкеров не было планов пересекать границу Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД