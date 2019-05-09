Всероссийский слет «Внуки Победы» открылся в Севастополе

Торжественное открытие всероссийского слета «Внуки Победы. Севастополь» состоялось в среду, 8 мая, на 35 Береговой батарее, волонтеры Победы из разных уголков России и СНГ почтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат.

Торжественное открытие всероссийского слета началось с приветственной речи советника губернатора Севастополя Александра Пушкарева. Он поздравил всех с 75-летием освобождения города-героя. «Это особая дата и особый юбилей. Как бы ни говорили, что время лечит, но такое забывать ни в коем случае нельзя. Трудно даже представить: если бы планы, начертанные немецко-фашистским командованием, свершились, что было бы на нашей земле», – заявил Пушкарев, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участников поприветствовала и координатор всероссийского слета, руководитель проектов дирекции федеральных программ Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ксения Юрьева. «Каждый участник Слета приехал в город-герой со своей миссией. И я очень рада, что благодаря таким проектам, как «Внуки Победы» мы сохраняем память о наших предках», – заявила она.

Также гостями торжественного открытия стали заместитель председателя союза ветеранов города и заместитель начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Юрьевна Слонченко.

Участники слета вместе с волонтерами возложили цветы к мемориалу и рассказали истории о своих родных, которые воевали на этой земле.

В День Победы, 9 мая, участники всероссийского слета обеспечивают волонтерское сопровождение парада Победы в Севастополе, помогая ветеранам и организаторам.

Всероссийский слет «Внуки Победы. Севастополь» проводится Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.