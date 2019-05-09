Радикалы под Кривым Рогом напали на ехавших на День Победы людей

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Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
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Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта

Вряд ли жителям республик Донбасса наши паспорта нужны для поездок в КиевФото: Сергей Аверин/РИА Новости
Киев заранее признал недействительными паспорта, выданные жителям Донбасса в Ростовской области. Игнорировать такие документы Киев призвал и своих западных партнеров. Имеются ли у Украины технические возможности распознать соответствующие документы – и на какие ответные меры могла бы пойти Россия? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 году Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
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Почему нам нужен «Институт национального будущего»

Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Радикалы под Кривым Рогом напали на ехавших на День Победы людей

            9 мая 2019, 14:03

            Текст: Алина Назарова

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            Радикалы возле города Кривой Рог забросали камнями автобус с людьми, направлявшимися в Днепр на празднование Дня Победы, сообщил депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

            «Под Кривым Рогом радикалы в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись», – написал Вилкул на своей странице в Facebook.

            По его словам, на место приехала полиция, проводится расследование.

            «Это преступление совершили моральные уроды. Пряча лица за балаклавами, они напали на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм. Нас не запугать. Мы защитим людей. Как народный депутат, я возьму под контроль расследование этого преступления», – добавил Вилкул.

            Пресс-служба областного управления полиции сообщила, что по факту повреждения автобусов на трассе Кривой Рог – Днепр проводится проверка. По данным полиции, во время движения двух автобусов из города Кривой Рог в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями, в результате повреждены стекла, передает РИА «Новости».

            Тем временем президент Украины Петр Порошенко во время памятной акции «Первая минута мира», посвященной годовщине окончания Второй мировой войны, заявил, что преодоление нацизма 74 года назад – это «не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

            Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».


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