Радикалы под Кривым Рогом напали на ехавших на День Победы людей

Радикалы возле города Кривой Рог забросали камнями автобус с людьми, направлявшимися в Днепр на празднование Дня Победы, сообщил депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

«Под Кривым Рогом радикалы в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись», – написал Вилкул на своей странице в Facebook.

По его словам, на место приехала полиция, проводится расследование.

«Это преступление совершили моральные уроды. Пряча лица за балаклавами, они напали на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм. Нас не запугать. Мы защитим людей. Как народный депутат, я возьму под контроль расследование этого преступления», – добавил Вилкул.

Пресс-служба областного управления полиции сообщила, что по факту повреждения автобусов на трассе Кривой Рог – Днепр проводится проверка. По данным полиции, во время движения двух автобусов из города Кривой Рог в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями, в результате повреждены стекла, передает РИА «Новости».

Тем временем президент Украины Петр Порошенко во время памятной акции «Первая минута мира», посвященной годовщине окончания Второй мировой войны, заявил, что преодоление нацизма 74 года назад – это «не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на оскорбительное заявление Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».