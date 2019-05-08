Националист Демушкин возглавит администрацию Барвихи

Ранее судимый националист Дмитрий Демушкин временно будет исполняющим обязанности главы администрации в подмосковной Барвихе, рассказал нынешний и.о. Константин Гавриков, находящийся в отпуске в связи с состоянием здоровья.

«Да, исполняющий обязанности Андрей Ходырев (которого ранее назначил Гавриков на время своего отсутствия – прим. ВЗГЛЯД), который с сегодняшнего дня в отпуске, передает свои обязанности. Распоряжение уже готово. С понедельника Демушкин становится исполняющим обязанности руководителя администрации», – приводит «Интерфакс» заявление Гаврикова.

Ранее глава Одинцовского района Андрей Иванов обратился в прокуратуру из-за «незаконного назначения» Демушкина на должность.

Напомним, весной 2017 года Нагатинский суд Москвы вынес приговор Демушкину, обвиненному в экстремизме. Демушкин был одним из организаторов «Русского марша», который проводится националистами 4 ноября. Националиста освободили из колонии досрочно.