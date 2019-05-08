Захарова посмеялась над ошибкой МИД Украины о Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на пост МИД Украины о праздновании в стране дня окончания Второй мировой войны.

«Ну, что могу сказать. Доигрался, сведомый режим, переписывая историю. Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах», – написала Захарова в своем Facebook.

#ThisDay is the 74th anniversary of the end of #WW2. We remember those who lost their lives in the fight for freedom.

We honor, we prevail!#NeverAgain #UkraineRemembers pic.twitter.com/ChSzwA5cHb — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 8 мая 2019 г.

Она также напомнила, что официально День окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.

«Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете», – заключила дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам в качестве «ответа» на акцию «Бессмертный полк» устроить антисталинскую акцию и выйти на улицы «с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий».