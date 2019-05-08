Британский МИД выразил озабоченность действиями России в Венесуэле

МИД Британии выразил глубокую озабоченность действиями России в Венесуэле временному поверенному посольства России в Лондоне.

«Мы осуждаем тех, кто поддерживает [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, в частности Россию, которая направила военных в Каракас. Она не достигнет ничего, лишь продлит страдания венесуэльского народа. Именно поэтому МИД ранее сегодня высказал глубокую озабоченность действиями Кремля временному поверенному России», – заявил глава МИД Британии Джереми Хант, передает ТАСС.

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Напомним, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики.

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