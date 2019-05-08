Кокорина и Мамаева в суде облаял конвойный пес

Собака в составе конвоя футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина облаяла осужденных, которых выводили из зала суда после оглашения приговора.

Судебный пристав пояснил, что пес лаял на подсудимых, так как он натренирован подобным образом на случай побега, передает РИА «Новости».

«Это кобель, он всегда так реагирует», – добавил пристав.

Отмечается, что перед началом суда у входа была давка и псу кто-то отдавил лапу, после чего тот принялся лаять.

Напомним, в среду пресненский суд Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальному сроку заключения. Кокорин приговорен к 1,5 годам колонии общего режима, год и пять месяцев получил Мамаев.

Брат Кокорина Кирилл также получил 1,5 года колонии, год и пять месяцев получил Александр Протасовицкий.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.